تعز على موعد مع دعم إسعافي عاجل

الدمام ـ الشرق

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، على موعد مع دعم إسعافي عاجل، مشددا على اهتمام القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي «بمحافظة تعز وتوفير الخدمات الأساسية، وأبرزها صرف المرتبات، واستكمال تحرير ما تبقى من المحافظة».

وقال، خلال لقائه في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، وكيل محافظة تعز عارف جامل، الذي ناقش معه جملة من المواضيع المتعلقة بالأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظة، إن «الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية يتابع باهتمام بالغ ما يجري في المحافظة، وقد وجه بتذليل كافة التحديات والصعوبات التي تواجه السلطات المحلية، ورفع معنويات المواطنين للاصطفاف الوطني ودعم عمل الحكومة لتوفير كافة الخدمات الأمنية والخدمية، وخصوصاً في انتظام صرف المرتبات، وتحسين خدمات التربية، والصحة، والنظافة، وأمر الجهات المختصة بتوفير احتياجات تعز من المعدات، والآليات الضرورية للسلطة المحلية»، طبقاً لما نقل عنه الموقع الرسمي لوكالة الأنباء اليمنية.

ووجه الجهات المعنية بتقديم «دعم إسعافي عاجل، في كل المجالات في تعز، حتى تتمكن المدينة من استعادة عافيتها واستعادة المظهر الصحي والجميل الذي تميزت به محافظة تعز، بملامحها الحضارية والمدنية»، داعياً كافة مكونات المدينة للوحدة والعمل المشترك حتى هزيمة العدو المتمثل بالحوثي وصالح.