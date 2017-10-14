طائرة خاصة تنقل الزعماء لدك الخصم الإيراني في مسقط

قررت إدارة نادي الهلال تأمين طائرة خاصة لنقل الفريق الكروي إلى مسقط غداً الأحد، تمهيداً لدك حصون بيرسبوليس الإيراني في إياب نصف النهائي لدوري أبطال آسيا مساء الثلاثاء، وتأكيد التفوق عليه، خاصة بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز هلالي عريض قوامه أربعة أهداف نظيفة.

وستعود البعثة بعد نهاية المباراة مباشرة، حيث تنتظرها مباراة في الدوري أمام الباطن في الجولة السادسة من البطولة.

ومن جانب آخر، بعثت إدارة نادي الهلال خطاباً للاتحاد السعودي لكرة القدم تطلب من خلاله استرداد مبلغ التعويض الذي دفع كتعويض لنادي الشعلة بدعوى أنه «دون وجه حق».

ويتعلق المبلغ بقضية انتقال اللاعب يونس عليوي، والبالغة 400 ألف ريال، وهي القضية التي أبطلها الاتحاد السعودي في قراره الأخير تجاه عبد الله البرقان، رئيس لجنة الاحتراف السابق، الذي كان قد ألزم الهلال بتسديد المبلغ، رغم عدم وجود عرض رسمي للاعب العليوي من ناديه حينها.

ومن جهة أخرى قررت ‏إدارة نادي الهلال إلغاء العضوية الشرفية لموسى الموسى بدعوى «وقوفه مع من أحدث الضرر بالنادي من خلال عدة تغريدات أطلقها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تظهر وقوفه ضد قرارات اتحاد الكرة الأخيرة ضد الدكتور البرقان، التي أظهرت تضرر نادي الهلال من قرارات سابقة للجنة التي كان يترأسها».

وفي شأن آخر يضع الهلاليون أيديهم على قلوبهم، بسبب تأخر التحضير الحقيقي للقاء الإياب الآسيوي، بسبب غياب الدوليين، وعدم لعب الفريق أي مباراة ودية منذ مباراة الذهاب أمام بيرسبوليس، بعكس الأخير الذي أكمل مبارياته في الدوري، وكسب لقاءه الأخير أمام استقلال خوزستان أحد الفرق القوية في إيران.