الصنيع يتعهد بكشف أوراق الاتحاد المالية الخميس المقبل

تعهد حمد الصنيع رئيس نادي الاتحاد بكشف الأوراق المالية للفريق في اجتماع الجمعية العمومية الخميس المقبل، مؤكدا أن السياسة التي سينتهجها مجلس إدارته هي العمل على الأولويات قبل أي شيء.

وأشار أن ناديه بحاجة للكثير من العلاج في أمور عدة، مؤكداً أن أبواب ناديه مفتوحة لجميع الاتحاديين للمؤازرة والنقد والتوجيه، منوهاً على حرصهم بوضع الجميع عبر الجمعية العمومية التي ستعقد الخميس المقبل أمام المعلومة الصحيحة بكل شفافية ووضوح.

وأكد رئيس نادي الاتحاد العزم على الرقي بالعمل الاحترافي بالنادي إدارياً بما يتواكب مع مكانة وعراقة النادي، ودعم كافة الألعاب الموجودة، مشيراً إلى امتلاك ناديه العديد من الألعاب التي تنافس على تحقيق البطولات، ومنها كرة القدم وتنس الطاولة والسلة.

وأشار الصنيع إلى أن تكليفه للدكتور أحمد السقاف عضو مجلس الإدارة بإعداد القوائم المالية لعرضها في الجمعية العمومية لإلمامه بالوضع المالي للنادي، مبيناً أن الجمعية العمومية للنادي سيتم استعراض الوضع المالي للنادي بكل شفافية ووضع الجميع أمام المعلومة الصحيحة.

وأوضح الصنيع أنه ينتظر تقرير الدكتور السقاف لمعرفة كافة المتأخرات وحجمها والالتزامات المالية الموجودة، مشيراً إلى أنه سيضع الأولويات حيالها قبل أي شيء، منوهاً أن اعتماد توقيعه سيبدأ العمل به في البنوك الاثنين أو الثلاثاء المقبل.