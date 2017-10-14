أتربة وغبار على 9 مناطق بالمملكة

1037656.gif
طباعة التعليقات

الرياضواس

يتوقع لطقس اليوم؛ نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الشرقية، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض ) في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان و عسير.

وبالنسبة لحركة الرياح السطحية على البحر الأحمر؛ ستكون، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

الرياض  |  واس
الأكثر مشاهدة في محليات

  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    • أؤيد للسعوديين وغير السعوديين معا (52%)
    • أؤيد للسعوديين فقط (35%)
    • لا أؤيد مطلقا (8%)
    • أؤيد لغير السعوديين فقط (5%)
    Loading ... Loading ...

    • الأكثر تعليقاً

    الأكثر مشاركة في تويتر

    الأكثر مشاركة في فيسبوك