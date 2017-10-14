أتربة وغبار على 9 مناطق بالمملكة

يتوقع لطقس اليوم؛ نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الشرقية، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض ) في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان و عسير.

وبالنسبة لحركة الرياح السطحية على البحر الأحمر؛ ستكون، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.