القيادة تهنئ الرئيس التونسي بذكري الجلاء

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى الجلاء لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار .

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ببرقية مماثلة للرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى الجلاء لبلاده، معبراً عن أبلغ التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.