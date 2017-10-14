أفادت مصادر حكومية كورية جنوبية اليوم السبت، أن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ باليستي قبيل مناورات بحرية أميركية كورية جنوبية مشتركة مرتقبة الأسبوع المقبل.

وتأتي التدريبات بعد 17 يوما على تنفيذ 4 وذكرت البحرية الأميركية، امس الجمعة، أن حاملة طائرات أميركية ستتقدم المناورات المرتقبة، في عرض جديد للقوة بوجه كوريا الشمالية، فيما يتصاعد التوتر إزاء البرنامجين النووي والصاروخي لبيونغيانغ.

ومن المرجح أن تثير تلك المناورات غضب بيونغيانغ، التي سبق أن حذرت من أي مناورات مشتركة.

وأكد المصدر الحكومي أن الأقمار الصناعية التقطت صور تظهر صواريخ باليستية مركزة على منصات إطلاق يتم إخراجها من حظيرة عسكرية قرب بيونغيانغ وفي محافظة فيونغان في الشمال.

ويشتبه مسؤولون عسكريون أميركيون وكوريون جنوبيون بأن بيونغيانغ قد تكون تستعد لإطلاق صواريخ قادرة على ضرب الأراضي الأميركية.

ويمكن أن يكون ذلك، الصاروخ الباليستي العابر للقارات هواسونغ-14 القادر على بلوغ ألاسكا، أو هواسونغ-12 المتوسط المدى الذي هددت بيونغيانغ بإطلاقه باتجاه جزيرة غوام الأميركية.