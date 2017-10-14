إغلاق 17مخبزاً مخالفاً في نجران

أغلقت أمانة منطقة نجران خلال جولاتها التصحيحية على المخابز الشعبية لمنع استخدام أكياس البلاستيك غير الآمن لحفظ الخبز الساخن 17 مخبزاً مخالفاً في عدد من الأحياء.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبد الله آل فاضل إن الإجراء يأتي انطلاقاً من توجيهات أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق الرامية إلى تكثيف الجولات الرقابية على المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة لتوفر كافة وسائل الخدمات اللازمة للحفاظ على صحة عالية المستوى وتعزيز الإجراءات الرقابية وعدم التهاون عند ضبط أي مخالفة لتحقق الجولات هدفها المنشود في رفع المستوى الصحي.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع أنه تم أغلاق فوري للمخابز المخالفة وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بعد رصد وضبط عدد من المخالفات الصحية والتي اشتملت على استخدم أكياس البلاستيك في حفظ الخبر بعد إخراجه من الفرن؛ وعدم وجود رخص فتح محل.

وأكد آل فاضل مواصلة الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الصحية داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن ملاحظاتهم من خلال رقم طوارئ الأمانة 940