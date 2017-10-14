دشنت مساعدة المدير العام لمركز عبدالرحمن السديري الثقافي بمنطقة الجوف الدكتورة مشاعل بنت عبدالمحسن السديري أمس الأول، المجلس الثقافي النسائي، الذي يهدف إلى تنمية فكر المجتمع والعمل على تنمية المواهب والقدرات الإبداعية في جميع المجالات العلمية والثقافية، وذلك في مقر دار العلوم بمدينة سكاكا.

وبينت الدكتورة السديري خلال التدشين، أهداف المجلس ورؤيته وطموحه للوصول لعدد كبير من شرائح المجتمع، متطلعة بأن يحقق المجلس نهضة ثقافية لا حدود لها وتقديم أنشطة ثقافية مميزة ذات هدف وصيغه وطنية والاستعداد برعاية جميع المبادرات التي تخدم المجتمع بعد دراستها ووضع خطط مناسبة لها.

من جهتها أفادت عضوه المجلس الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع، أن المجلس سيكون نقطة انطلاق لمثقفات ومحبات القراءة، بالإضافة إلى توجيه المواهب الوجهة الصحيحة وخدمة المجتمع بجميع متطلباته الأدبية والثقافية والحيوية.

فيما أوضحت المشرفة الثقافية لدار العلوم بالجوف حكيمة بنت فرحان الرويلي, أن المجلس يتضمن جميع الأنشطة والبرامج الثقافية بمختلف أنواعها والاهتمام بالطفل لبناء جيل معزز وقوي وراسخ، إلى جانب المشاركة في برامج التنمية الذاتية وتنمية المجتمع وخدمته.

والتقت الدكتورة السديري بأعضاء “فريق الرحمانية التطوعي” الذي يضم مجموعة من خريجات وطالبات من مختلف المراحل العمرية والدراسية يقدمن العديد من الخدمات التطوعية حسب تنظيم وخطط محدده، وذلك لتعزيز الطاقات الشبابية في السعي لخدمة المجتمع والمشاركة في جميع المناسبات والمهرجانات الخاصة بالمنطقة.