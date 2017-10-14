280 مستفيد من مشاريع ترميم المنازل بالاحساء

نفذت جمعية البر بالأحساء برنامج ترميم المنازل بقيمة إجمالية بلغت أربعة ملايين ريال استفاد منها 280 فرداً خلال العامين الماضيين.

وأشاد؛ نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر في الأحساء عبدالمحسن الجبر، بأعمال الترميم التي تقوم بها الجمعية لأسر المستفيدين من أجل توفير حياة كريمة ولرسم البسمة على وجوه المستفيدين من هذا البرنامج.

وقام الجبر بزيارة تفقدية مساء أول أمس لمنزل أحد الأسر المستفيدة، الذي انتهت الجمعية من ترميمه أخيراً بكلفة بلغت نحو 70 ألف ريال.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية البر بالأحساء وليد البوسيف، إن نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية اطلع على أوضاع المنزل قبل الترميم وما قامت به الجمعية من أعمال ترميم وصيانة شاملة لتحسين وضع المنزل من أجل تأمين حياة كريمة للأسرة، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من مشروع ترميم المنازل في العامين الماضيين بلغ 280 مستفيداً بكلفة إجمالية بلغت نحو 4 ملايين ريال.

وأكد أن مشروع الترميم يقوم على أساس تفقد منازل المحتاجين وعمل الصيانة الدورية لها والتأكد من سلامة البناء والتمديدات الكهربائية والصحية وترميم التالف أو استبداله بسكن مستأجر في الحالات الحرجة والطارئة.