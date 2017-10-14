سفارة المملكة بالأردن: تنفي اعتداء الأمن الأردني على سعودي

نفت سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن صحة المقطع المتداول حول اعتداء رجال أمن أردنيين على سائح سعودي، قائلة إنه “غير صحيح”.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم السفارة عبدالسلام العنزي؛ أن المقطع المتداول يعود تاريخه للعام 2013، ويخص الأشقاء الأردنيين، لافتاً إلى أن رجال الأمن الأردنيين ذو كفاءات عالية ويتعاملون مع السياح بشكل عام بكل احترام وتقدير وحسب القانون”.

وحذر العنزي من تداول الشائعات وتناقلها، مشيراً إلى أنها “تحاول الإساءة للعلاقة المميزة والحميمة بين الشعبين الشقيقين السعودي والأردني”.

وقال العنزي: سبق للسفارة الرد بالنفي على الاستفسارات التي ترد على حسابات السفارة في أدوات التواصل الإجتماعي “فيسبوك وتوتير” من قبل المواطنيين والمهتمين بالشأن السعودي الأردني.

وتابع “أن المواطنيين السعوديين سواء أكانوا طلابا أو سياحا يتمتعون بكامل الرعاية والاهتمام من قبل السفارة بكافة أقسامها وملحقياتها، والعمل وفق توجيهات القيادة الحكيمة في المملكة لتقديم كافة التسهيلات لهم، وأن سفير خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي ال سعود يتابع بشكل مباشر ودقيق مع العاملين في السفارة أحوال المواطنين المتواجدين في الأردن، وأن السفارة دوماً تلتمس وتقدر تعاون الأشقاء الأردنيون فيما يخص شؤون المواطن السعودي”.