برعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة تطلق الشؤون الصحية بمحافظة بجدة ممثلة في مستشفى الملك فهد العام ” جائزة القدوة الصحية 2017 “.

اعلن ذلك مدير عام مستشفى الملك فهد الدكتور، عبدالرحمن بن رشيد بخش ” مدير عام الجائزة ” والذي اكد ان الجائزة تأتي في إطار مـبـادرات وزارة الصحة الرامية لتحفيز المثابرة في القطاع الصحي الحكومي والمساهمة في الارتقاء بجودة الأداء في مجال الرعاية الصحية.

مضيفا تهدف الجائزة إلى خلق بيئة تنافسيه وإبداعيه تحفز تطوير العمل الصحي والبرامج الصحية و تكريم العاملين في القطاع الصحي لإنجازاتهم الإبداعية في مجال الرعاية الصحية بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى رفع كفاءة ومستوى جودة العمل بالمؤسسات الصحية الحكومية.

مؤكدا انها تسعي إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية والنتائج الايجابية التي من شأنها تجسيد رؤية 2030 في المساهمة في توجه الوزارة بإنشاء نظام صحي ينحو باتجاه التميّز من خلال التحسين المستمر للأداء وتقدير اصحاب الهمم العالية.

وبيّن؛ بخش، أن الجائزة تسعى الى دعم الابتكار في المجال الصحي بما يتماشى واحتياجات المجتمع، إضافة إلى تكريم الجهود الداعمة لتطوير والارتقاء بالصحة، وأيضا الكوادر البشرية المتميزة في المجالات الصحية كافة وبدعم كبير من معالي وزير الصحة ومن سعادة مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي.

وأشار الدكتور بخش إن الارتقاء بمستوى الكفاءة العلمية والجودة في الأداء لجميع المهنيين الصحيين هو من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة والتي تؤكد بأن طرح مثل هذه الجائزة هو تقدير وتبني الأفكار والإنجازات الكبيرة للعاملين في قطاع الرعاية الصحية.”

واستعرض بخش فئات الجائزة والتي تمثل مختلف الكادر الطبي والاداري في المجال الصحي قائلا ستكون الجائزة عباره عن فئات تتيح كل فئة طبية ان تتنافس للحصول على جائزة القدوة في نفس المجال، ويكون هناك جائزة لأفضل طبيب وكذلك جائزة لمن يعملون في المجال التمريضي وهكذا دون اغفال الجانب الاداري ايضا.

وأكد؛ أن الجائزة تهدف إلى الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة في محافظة جدة من خلال تكريم المبدعين والمتميزين في قطاع الرعاية الصحية، لذا نشجع كافة المستشفيات في المحافظة على المشاركة وتقديم ترشيحاتها في كافة الفئات.

علما بأنه تم تشكيل لجنة تحكيم لاختيار الفائز في كل مسار هم نخبة من خيرة من عمل ومازال يعمل فى المجال الصحي ومن لديهم الخبرات الكافية لاختيار المبدعين الذين يستحقون الجائزة.