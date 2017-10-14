المليحي يشيد برعاية ولي العهد لمؤتمر القيادة والسيطرة

أشاد الرئيس التنفيذي لشركة التميز السعودية؛ عبدالله بن زيد المليحي، برعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للمؤتمر العالمي الثاني لحلول القيادة والسيطرة، الذي تنظمه وزارة الدفاع وجامعة الملك سعود ومركز القيادة والسيطرة ومركز التميز لأمن المعلومات في الجامعة خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري بمقر الجامعة في الرياض.

ورأى المليحي أن “المؤتمر” يعكس سلوك وطريق المملكة القويم لاستئصال الإرهاب وإدانته، وذلك في ظل الدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، ومن أجل تطوير وتعزيز أنظمة الحماية عبر منظومة متطورة للقيادة والسيطرة والأمن السيبراني، بهدف حماية البنية الحيوية للقطاعات الاقتصادية الإستراتيجية وكبرى المنشآت الصناعية بالمملكة.

كما أشاد المليحي بمشاركة رئيس منتدى التحديات العالمية الدكتور والتر كريستمان، الرئيس التنفيذي لنظم المعلومات في شركة نورثروب جرومان، والدكتور مايكل باباي، ومدير الهندسة والتكنولوجيا لأنظمة القيادة والسيطرة في شركة لوكهيد مارتن بلايك دايفس، والرئيس التنفيذي لشركة Pegasus إحدى شركات دارك ماتر بانغ كزياو، ومن المملكة اللواء طيار المتقاعد سعيد الحزنوي، ورئيس إستراتيجية وسياسة الأمن السيبراني في شركة أرامكو السعودية العنود الشهري.

لافتاً إلى أن مشاركة هؤلاء ستسهم في تبادل الخبرات والاستثمار في مجال القيادة والسيطرة، وسوف يعود ذلك على شباب الوطن بالفرص الكبيرة للعمل والخبرات، وكذلك إيجاد مراكز تدريب متخصصة للشباب السعوديين.