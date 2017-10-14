نجاح استئصال ورم بالغدة الكظرية لثلاثيني

تمكن فريق جراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي من إجراء عملية جراحية نوعية لاستئصال ورم من الغدة الكظرية لمريض يبلغ من العمر 36 عاماً، وذلك باستخدام المنظار الجراحي عن طريق منطقة الظهر Retroperitoneal.

وتعتبر الطريقة هي الأكثر فاعلية والأقل ألماً من عملية فتح البطن التقليدية. كما أنها لا تحتاج لوقت طويل أثناء العملية أو في مرحلة الاستشفاء إذ أنها تمكن المريض من العودة سريعاً لحياته الطبيعية.

وأوضح؛ استشاري الجراحة العامة الحاصل على الزمالة في الجراحة العامة الدكتور عماد طه، أن المريض كان يعاني من ارتفاع في نسب ضغط الدم لمستويات خطيرة مقارنة بالنسب الطبيعية، الأمر الذي أدى لتناول المريض 6 أدوية للعلاج والسيطرة على هذه المشكلة ولمدة طويلة.

وأضاف الدكتور طه: فور وصول المريض لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب ثم إخضاعه للفحوصات المخبرية والهرمونية بالإضافة للتصوير الطبقي المحوري C.T. Scan وتبين وجود ورم في الجزء الأيسر من الغدة الكظرية وهو المتسبب في حدوث الخلل بضغط الدم.

وأبان استشاري الجراحة العامة بأن الورم من نوع Hyper Aldosteronism وهو ما يعرف بأسم متلازمة CONN.

مشيراً إلى أن العملية استغرقت 50 دقيقة وتم فيها إجراء 3 فتحات بقطر نصف سنتيمتر فقط، الأمر الذي ساعد في سرعة العلاج والتشافي ولله الحمد.

وختم؛ طه أن العملية أجريت بنجاح واستطاع المريض المشي وأداء الحركة الطبيعية بعد مرور ساعات من العملية. وقد خرج المريض من المستشفى بعد يومين فقط، وبعد أن اختفت لديه الالام ومشكلة ارتفاع ضغط الدم بصورة نهائية.