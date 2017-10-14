جزيرة قبرص توفر وجهة مثالية للزوار مجلس التعاون الخليجي

تحتضن الجزيرة عدداً من أروع مسارات الرحلات في القارة الأوروبية ضمن مجموعة من أجمل المواقع الأثرية والوجهات الطبيعية الفريدة لتشكل ملاذاً فريداً لقضاء العطلات الطويلة

تدعو قبرص، الجزيرة الأوروبية الخلابة في قلب البحر المتوسط، سكّان دول مجلس التعاون الخليجي لزيارتها واستكشاف ما تحتضنه من مواقع أثرية فريدة ومناظر طبيعية خلابة، لتشكل بذلك الوجهة المثالية للزوار الراغبين بالاستمتاع بأروع العطلات والرحلات الساحرة على متن السيارات التي تشق طريقها في أحضان الطبيعة الغنّاء.

وتتمتع الجزيرة بموقع مميز على بعد 3 إلى 4 ساعات فقط عن منطقة الخليج العربي، وتتيح للزوار القيام بأروع جولات القيادة بالسيارة والاستمتاع بما تزخر به من مواقع أثرية ووجهات طبيعية لا مثيل لها منذ لحظة وصولهم إلى مطار لارنكا الدولي الذي يشكل بوابة الزوار نحو الملاذ الفريد لجزيرة قبرص.

وتتيح شبكة الطرقات الواسعة التي تتميز بها الجزيرة للزوار تجربة أروع الرحلات بالسيارة إلى مختلف الوجهات التي ترضي رغبات الزوّار على اختلافها، سواء أرادوا الاستمتاع بسحر القرى البعيدة المتربعة في أعالي الجبال أو استكشاف المواقع الأثرية الضاربة في القدم والمنتشرة على طول السواحل الصخرية الفريدة للجزيرة. إليكم 5 من أجمل الرحلات البرية التي يمكن للزوار تجربتها في الجزيرة.

رحلة بالسيارة إلى القمم الجبلية

وتحتضن القمم الجبلية الفريدة والأودية المتعرجة لجبال “ترودس” مجموعة واسعة من القرى التقليدية ذات المناظر الطبيعية والإطلالات الخلابة.

ويمكن للزوار الذهاب بأجمل الرحلات على الطرقات الجبلية المتعرجة المؤدية إلى ساحة “ترودس”، الواقعة على ارتفاع 1.700 متر فوق سطح البحر، والتي تحتضن مجموعة واسعة من مسارات تسلق الجبال في فصل الصيف، إلى جانب أجمل مناطق التزلج خلال أشهر الشتاء.

وترحّب قبرص بالزوّار وتدعوهم إلى اغتنام فرصة زيارة قرى “كالوباناييوتيس”، إلى جانب دير “آجيوس ايوانيس لامباديستس” المُدرج ضمن لائحة التراث العالمي لليونيسكو، وقرية “أومودوس” الشهيرة بزراعة العنب منذ القدم.

استكشاف السواحل الصخرية

ويحتضن ساحل الجزيرة الخلاب 57 شاطئاً حائزاً على شهادة العلم الأزرق الأوروبية، فضلاً عن مجموعة كبيرة من الخلجان الصغيرة التي تشكل لوحة طبيعية تجمع المناظر الجميلة والحالمة.

ويمكن للزوار الاستمتاع بأروع المناظر الطبيعية خلال واحدة من أكثر رحلات الجزيرة شعبيةً، وذلك انطلاقاً من مدينة آيا نابا الشهيرة وصولاً إلى مدينة بروتاراس، إذ تضمن الرحلة لهم التنعم بمشاهدة إطلالات رأس “كاب جريكو” الساحرة. ليتوجهوا بعدها لاستكشاف الكهوف البحرية والشواطئ الرملية الذهبية ضمن خليج “كونوس”، وزيارة شاطئ خليج “فيج تري”، الذي اعتبر ثالث أفضل الشواطئ في أوروبا عام 2011 وفقاً لموقع “تريب أدفايزر”.

زيارة المواقع الأثرية الفريدة

تُشتهر جزيرة قبرص بكونها موطن أفروديت، ملكة الحب والجمال الأسطورية، وتحتضن مجموعة كبيرة من المواقع الأثرية التي توحي بحبها وجمالها، أشهرها “صخرة أفروديت”.

وتُعد الرحلة الشاطئية المميزة واحدة من أروع الرحلات التي يمكن القيام بها في الجزيرة، إذ يحظى الزوار برؤية بانورامية تزخر بمجموعة من أجمل المناظر الطبيعية الخلابة.

المنطقة الريفية الشرقية

ندعو الزوار للاستمتاع بزيارة المناطق الريفية المنتشرة في الجزء الشرقي من الجزيرة، والتي تتميز بمحافظتها على الطراز التقليدي الساحر الذي يتحدى الزمن، وتبدأ الرحلة انطلاقاً من منطقة “أموكوستوس” (فاماجوستا) بزيارة القرى الزراعية المنتشرة فيها والمعروفة باسم “كوكينوكوريا”.

ومن ثم التوجه نحو مدينة لارنكا، وزيارة دير “ستافروفوني” لليونان الأرثوذوكس، والذي يستأثر موقعاً منعزلاً أعلى قمة جبلية محاطة بأروع المناظر الطبيعية الخلابة، بما يتيح للزوار الانغماس بتجربة مميزة ومفعمة بالإطلالات الساحرة قبل التوجه لاستكشاف القرى الجبلية الفريدة.

استكشاف الطبيعة البكر

تتيح الجزيرة للزوار تجربة استكشاف القرى المتنوعة التي تنتشر ضمن هضبة “لاونا”، بما فيها قرى “كاثيكاس”، و”كريتو تيرا”، و”أروديس”.

وتوفر الطرقات الملتفة المميزة فرصة الاستمتاع بأجمل المناظر الطبيعية خلال رحلاتهم بالسيارة ضمن الحديقة الوطنية في “أكاماس”، والتي تمتد لتصل حتى منطقة “بوموس” الهادئة والشهيرة باحتضانها الشق الجبلي الشهير “أفاكاس” المتوغل في المناطق الريفية الصخرية، موفراً للزوار خوض تجربة استثنائية تثير في نفوسهم الدهشة والإعجاب.

وتكتمل روعة المناظر الطبيعية ضمن المنطقة بما تحتضنه من سواحل صافية ورمال ذهبية غاية في الروعة، تشكل بموقعها المنعزل ملاذاً مثالياً يبعث على الهدوء والسكينة، والتي يُذكر منها خليج “لارا” المنعزل و”حمامات أفروديت”، التي تعتبر من أشهر الوجهات التي لا بدّ من زيارتها في المنطقة.

للمزيد من المعلومات حول أهم الفعاليات والوجهات في جزيرة قبرص، يرجى زيارة الموقع الالكتروني

: www.visitcyprus.com