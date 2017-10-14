توقيع اتفاقية بين دراية المالية وميار كابيتال

وقعت شركة دراية المالية مرخصة من هيئة السوق المالية ومقرها الرياض اتفاقية توزيع منتج إدارة المحافظ للأسهم العالمية مع شركة ميار كابيتال، احدى الشركات المرموقة في مجال ادارة المحافظ العالمية ومقرها في لندن.

وتطمح دراية الى الاستفادة من خبرة ميار كابيتال التي تعتمد على تحقيق عوائد مرتفعة على المدى الطويل من خلال تطبيق استراتيجية value investing.

وتعتمد على الاستثمار طويل الأجل في شركات ذات مركز مالي قوي واستراتيجيات مستدامة وفرص نمو على المدى الطويل، مع الالتزام بتقييم متحفظ لأسهم تلك الشركات.

وتمكن الاتفاقية عملاء دراية من الاستفادة من النمو في أسواق الاسهم العالمية تحت إدارة ذات سجل أداء متميز وحاصلة على عدة جوائز عالمية.

وعبرت شركة دراية المالية عن سعادتها لتوقيع الاتفاقية مع ميار كابيتال والتي ستكون بمثابة بداية شراكة مثمرة في مجال الاستثمار في الأسهم العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية: “نطمح من خلال الشراكة الى الاستفادة من التجارب العالمية المتميزة في هذا المجال، ومن خلال خبرتنا، لمسنا تميز ميار كابيتال في إدارة المحافظ العالمية ، وعلى هذا الأساس وقع الاختيار عليهم لعقد هذه الشراكة الحصرية.

وأضاف: ” تسعى دراية المالية الى تقديم أفضل حلول استثمارية ومساعدة العملاء على تنويع إستثماراتهم وسوق الأسهم العالمية فيه فرص هائلة للاستثمار، ولكنها تتطلب الاستعانة بالخبرات الناجحة من أجل تحقيق أفضل عوائد استثمارية “.

وعبر الشريك المؤسس و الرئيس التنفيذي لميار كابيتال؛ عن امتنانه وسعادته الشراكة بين ميار ودراية المالية.

وذكر:” لقد تمكنت ميار كابيتال أن تحقق عوائد استثمارية تفوق المؤشرات العالمية وأغلب مدراء المحافظ الآخرين في أمريكا وأوروبا منذ تأسيسها عام 2011 وعلى مدى الستة سنوات الماضية”.

وتابع :” نتطلع لنقل التجربة والخبرة الى المملكة ، ونحن فخورين بشراكتنا مع دراية المالية في هذا المجال لما تتميز به من خبرات عميقة ونظرة متميزة في سوق ادارة الأسهم والمحافظ الاستثمارية “.

وتعتبر دراية المالية شركة رائدة في الاستثمار وابتكار الحلول والصناديق الاستثمارية لما تتميز به من شفافية واستقلالية وسهولة في التعامل وكذلك الخبرة الطويلة التي يتمتع بها أعضاء الشركة؛ و يدعم ذلك وجود خبرات نوعية و متميزة في مجال إدارة الأصول و التحليل المالي في السوق السعودي و الخليجي والأسواق العالمية.

يذكر أن شركة ميار تسعى إلى إيجاد فرص استثمارية في كل مكان في العالم ولن تقتصر على أي نوع من انواع الاوراق المالية أو سوق معين أو رأس مال أو طرح أو منطقة جغرافية أو قطاع. انما الهدف الرئيسي هو ايجاد الفرص الاستثمارية و التي تعود بالفائدة على المستثمرين في المدى الطويل.