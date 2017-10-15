اتحاد القدم: إلغاء بطولة كأس ولي العهد للموسم الحالي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إلغاء بطولة كأس ولي العهد للموسم الحالي، التي كان مقرر إقامتها بين ناديي الهلال واتحاد جدة.

وأوضح الاتحاد في بيانه، أن مباراة كأس ولي العهد في الموسم المقبل ستجمع بين بطل كأس خادم الحرمين الشريفين وبطل دوري المحترفين السعودي، وفي حال تحقيق أي نادي للقبين خلال الموسم، ستقام المباراة بين بطل كأس خادم الحرمين الشريفين وصاحب المركز الثاني في بطولة الدوري.

وجاء نص بيان اتحاد القدم على النحو التالي:

استنادًا إلى قرار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في 28 ذي الحجة 1438هـ – الموافق 19 سبتمبر 2017م بإطلاق اسم كأس ولي العهد على المباراة التي تجمع بين بطل الدوري وكأس الملك المعروفة سابقًا بـ “كأس السوبر”.

وإلحاقًا بقرار مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في 8 محرم 1439هـ الموافق 28 سبتمبر 2017م، والقاضي بإقرار إقامة بطولة كأس ولي العهد (كأس السوبر سابقًا) هذا الموسم بين فريقي الهلال والاتحاد، فقد تقرر إقامة البطولة بدءًا من الموسم الرياضي المقبل، حيث ستجمع المباراة الطرفين المتأهلين في هذا الموسم.

ويوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن مباراة كأس سمو ولي العهد في الموسم المقبل ستجمع بين بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطل دوري المحترفين السعودي للموسم الرياضي الجاري 2017-2018م، وفي حال تحقيق أي نادٍ للقبين خلال الموسم، ستقام المباراة بين بطل كأس خادم الحرمين الشريفين والفريق صاحب المركز الثاني في بطولة دوري المحترفين السعودي.

ويأتي قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم باعتماد مشاركة الطرفين المتأهلين في هذا الموسم لنهائي بطولة كأس ولي العهد في الموسم المقبل انطلاقًا من قراره المعتمد في اجتماع مجلس الإدارة في 8 محرم 1439هـ الموافق 28 سبتمبر 2017م.