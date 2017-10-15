لجنة تراخيص الأندية تمنح الهلال والأهلي الرخصة الآسيوية.. وتحرم النصر والاتحاد

أعلنت لجنة تراخيص الأندية رسميًا منح الرخصة الآسيوية لخمسة أندية فقط من الدوري السعودي للمحترفين، فيما أعلنت عدم منح الرخصة لسبعة أندية.

وقال بيان رسمي أصدرته لجنة التراخيص، إنها عقدت اجتماعها مساء السبت، وناقشت ملفات الأندية التي تقدمت لطلب الرخصة الآسيوية، وخلصت إلى استيفاء خمسة أندية فقط لمعايير الرخصة، وهي الهلال، الأهلي، الفتح، الفيصلي، القادسية.

وأضاف: «لم تستطع سبعة أندية الوفاء بالمعايير المطلوبة للحصول على الرخصة، وهي أندية النصر والاتحاد والشباب والباطن والرائد والتعاون و الاتفاق».

وأكدت اللجنة أنه يحق لهذه الأندية الاستئناف على هذا القرار أمام لجنة الاستئناف الخاصة بتراخيص الأندية خلال 3 أيام من تاريخ استلامها للقرار.

وأبانت لجنة تراخيص الأندية أن ناديي الفيحاء وأحد لم يتمكنا من تقديم طلب الحصول على الرخصة لبدء الإجراءات قبل صعود الفريقين إلى دوري المحترفين».

ووفقاً لإعلان لجنة التراخيص، فإن الأندية السعودية أصبحت مهددة بعدم الاستفادة من نسبة 3 +1، حيث يحق للهلال والأهلي فقط المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة القارية للأندية، حيث تشترط لوائح المشاركة في دوري أبطال آسيا، أن تكون الأندية المشاركة في البطولة، من أصحاب المراكز السبعة الأولى في النسخة الأخيرة من الدوري المحلي.

وحسب بيان لجنة التراخيص أمس، لم يحصل على الرخصة الآسيوية من بين الأندية السبعة الأولى للنسخة الماضية من الدوري السعود سوى الهلال والأهلي، حيث كان ترتيب الفرق السبعة الأوائل الموسم الماضي من الدوري السعودي كما يلي: «الهلال، الأهلي، النصر، الاتحاد، الرائد، الشباب، التعاون».