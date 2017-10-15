«ذهبية و5 فضيات وبرونزية» حصيلة المنتخب السعودي للدراجات في ختام مشاركته الآسيوية

وصلت بعثة المنتخب السعودي للدراجات إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قادمة من العاصمة الهندية نيودلهي بعد فراغهم من المشاركة في منافسات كأس آسيا الـ 17 للدراجات للمضمار، التي حقق من خلالها دراجو الأخضر 7 ميداليات ذهبية، و 5 فضيات، وبرونزية» في أول إنجاز آسيوي يسجل باسم دراجات المملكة العربية السعودية.

وكان في استقبال البعثة رئيس الاتحاد السعودي للدراجات صباح الكريديس ونائب الرئيس سلمان السيد والمدير التنفيذي للاتحاد المهندس فواز أبو طالب.

وجاءت الميداليات عن طريق دراجي منتخب الشباب ذهبية المطاردة الفرقية، والفضية الأولى في منافسات المطاردة الفرقية عن طريق منتخب الكبار، والفضية الثانية عن طريق منتخب الشباب في سباق المطاردة الفرقية، والفضية الثالثة عن طريق الدراج الشاب أحمد الحسن في سباق الكيلو، والفضية الرابعة جاءت عن طريق الدراج عبدالعزيز الخويتم في سباق الكيلو «كبار»، والفضية الخامسة عن طريق منتخب فئة الكبار في سباق المطاردة الفرقية، أما البرونزية فجاءت عن طريق الدراج الشاب حسن البراهيم في سباق النقاط.