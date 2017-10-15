الأهلي يسقط الشباب «بالخمسة» وينتزع الصدارة.. والفيصلي يحسم ديربي المجمعة

1037683 فرحة لاعبي الباطن بالفوز الكبير على الاتفاق 1037684 خالم هايلند ينطلق فرحاً بعد افتتاحه لأهداف الفيصلي في شباك الفيحاء 1037682 فرحة أهلاوية تكررت 5 مرات أمام الشباب

انتزع النادي الأهلي صدارة الدوري السعودي للمحترفين، بعدما اكتسح مضيفه الشباب بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين حسم الفيصلي ديربي المجمعة بفوزه على جاره الفيحاء بهدفين مقابل هدف، فيما قسى الباطن على نظيره الاتفاق بثلاثية في المرحلة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض واصل الأهلي انتصاراته عقب فوزه الكبير على مضيفه الشباب ليخطف صدارة الترتيب.

واحتاج الأهلي ثلاث دقائق فقط حتى تمكن مهاجمه السوري عمر السومة من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله منصور الحربي برأسه في شباك الحارس التونسي فاروق بن مصطفى.

ورد الشباب سريعاً وتحديداً بعد مرور دقيقتين حينما نجح لاعبه خالد كعبي بتسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله ناصر الشمراني ليواجه الحارس محمد العويس ويضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 11 تمكن هداف الأهلي عمر السومة من تسجيل الهدف الثاني بعدما أكمل تمريرة زميله البرازيلي ليوناردو سوزا في شباك الشباب.

وواصل الأهلي هجومه ونجح مدافعه معتز هوساوي بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 24 بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله عمر السومة ليسدد الكرة في شباك الحارس الشبابي فاروق بن مصطفى.

وواصل الأهلي فرض سيطرته في الشوط الثاني ونجح لاعبه حسين المقهوي بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة61 بعدما أكمل تمريرة زميله وليد باخشوين في شباك الشباب.

وعند الدقيقة 84 تمكن البرازيلي ليوناردو لاعب الأهلي من إضافة الهدف الخامس لفريقه عن طريق ركلة جزاء تسبب بها اللاعب بنفسه.

وعند الدقيقة 87 نجح العراقي سعد الأمير بتسجيل الهدف الثاني للشباب بعدما حول عرضية زميله بيزتيلي برأسه في شباك الأهلي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 13 نقطة في المركز الأول، وبفارق الأهداف عن ‬الباطن الثاني والهلال الثالث الذي تأجلت مباراته أمام الرائد إلى يوم 30 أكتوبر الجاري لمشاركته الآسيوية، وبقي الشباب على رصيده السابق 6 نقاط في المركز التاسع.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، تمكن فريق الفيصلي من حسم ديربي المجمعة أمام الفيحاء وذلك بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وسجل أهداف الفيصلي كل من خالم هايلند ومحمد أبو سبعان «41، 59» فيما سجل هدف الفيحاء روني فرنانديز وفي الوقت بدل الضائع « 90+1».

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 13 نقطة متقدماً إلى المركز الثالث مؤقتا وبفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر والباطن الوصيف.

وكسب فريق الباطن نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال مواجهتهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

تقدم الاتفاق أولاً عند الدقيقة 12 عن طريق اللاعب كاليخون، ليعود الباطن عند الدقيقة 35 عن طريق جوناثان، وعند الدقيقة 61 تمكن لويس باولو من تعزيز التقدم للباطن، وبعدها سجل الباطن الهدف الثالث عند الدقيقة 69 عن طريق سلطان مسرحي.

وبهذه النتيجة رفع رصيد الباطن إلى النقطة 13 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة الرابعة في المركز الثالث عشر.