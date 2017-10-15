النور ومضر والخليج يواصلون حصد العلامة الكاملة

واصلت فرق النور ومضر والخليج جمعهم للعلامة الكاملة بواقع ست نقاط تضعهم في المراكز من الأول حتى الثالث على التوالي مع نهاية مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لدرجة الشباب، التي جرت منافساتها مساء السبت.

حيث نجح النور في الفوز على نظيره الهدى بنتيجة (23-28) في المباراة التي جمعتهم على صالة هيئة الرياضة بالدمام، وعلى نفس الصالة تمكن مضر من كسب نظيره الترجي بواقع (27-20) في أبرز مواجهات الجولة، وحقق الخليج فوزاً صعباً على الصفا بفارق هدف وحيد وبنتيجة (23-24) في اللقاء الذي جرى بينهما على صالة نادي الصفا بصفوى.

وبهذه النتائج تجمد رصيد الهدى عند نقطتين في المركز السابع، وظل الترجي بنفس رصيده 4 تراجع بها للمركز الخامس، فيما بقي الصفا دون أي نقطة في المركز الثامن.

وفي صالة الشرائع بمكة المكرمة استطاع القرة رفع رصيده إلى أربع نقاط والتقدم للمركز الرابع بعدما كسب مستضيفه الوحدة بنتيجة (24-32) ليبقى الوحدة هو الآخر دون أي نقطة في المركز العاشر والأخير.

وأاستطاع الأهلي الفوز على العدالة بنتيجة (16-24) في المباراة التي جمعتهم على صالة هيئة الرياضة بالأحساء، ليحصد بذلك الأهلي أول نقطتين له في رصيده بسلم الترتيب العام لفرق الدوري وضعته في المركز السادس، وظل العدالة في مركزه التاسع دون أي نقطة.