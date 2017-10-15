ولي العهد يتلقى اتصالاً من السيسي

الرياض ـ واس

تلقى صاحب السمول الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، عبر فيه عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية ولولي العهد على الدعم والمساندة للمرشحة المصرية في الانتخاب الذي جرى لمنصب المدير العام لليونسكو.

وعبر السيسي عن تقديره لمواقف المملكة العربية السعودية المشرفة لخدمة القضايا العربية، وأنها دائمًا في طليعة الداعمين لمصر.