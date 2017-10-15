مركز الملك سلمان يقدم 12 طناً من الأدوية في حضرموت وشبوة

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإغاثة 12 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة حمى الضنك في محافظتي وادي حضرموت وشبوة، وذلك ضمن أنشطة مشروع مكافحة حمى الضنك الممول من المركز. حيث احتوت الشحنة على 1328 علبة من الأدوية، تتكون من محاليل وريدية وأدوية ومستلزمات طبية لتوزيعها على المستشفيات والمرافق الصحية بالمديريات المستهدفة في المحافظتين المذكورتين.

وأعرب سالم الأحمدي الوكيل المساعد لمحافظة شبوة، والدكتور هاني العمودي مدير عام مكتب الصحة بالوادي والصحراء، عن شكرهما لمركز الملك سلمان للإغاثة بهذه المنحة المقدمة، وأشارا إلى أن شحنة الأدوية ستسهم في رفع كفاءة المستشفيات والمرافق الصحية في المديريات المستهدفة لمكافحة حمى الضنك، مشيدين بما حققته برامج المشروع من أثر على الواقع الصحي في المديريات المستهدفة.

من جهة أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مزيد من الوجبات الغذائية الخفيفة للطلاب النازحين في مديرية القاهرة في محافظة تعز، وذلك تحفيزاً لهم وتخفيفاً عن أهاليهم. وأشاد مديرو المدارس من جانبهم بالجهود التي يقدمها المركز للتخفيف من معاناة النازحين ومنهم الطلاب والطالبات في المحافظة.

فيما يأتي المشروع ضمن عمل تكاملي يقدمه المركز للأشقاء اليمنيين في الجانبين الإغاثي والإنساني للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة التي يعيشونها حالياً.