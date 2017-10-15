عقدت اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب اجتماعها الأول بمقر مجلس الغرف السعودية لانتخاب الرئيس ونائبيه للدورة الحالية. وتم انتخاب رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض، عمار بن عبد العزيز التويجري، نائباً لرئيس اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب.

وأكد التويجري على أهمية عمل اللجنة الوطنية في دورتها الحالية لتحقيق رؤية المملكة 2030 وما تحويه من خريطة طريق متكاملة الملامح لمنظومة التعليم والتدريب في المملكة خلال الفترات المقبلة.

وقال: لعل من أهم ملامح الرؤية في ما يخص التعليم هي ترسيخ القيم الإيجابية في شخصيات ابنائنا عن طريق تطوير المنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوناتها، وتمكينها من خلال التعاون مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في تقديم المزيد من البرامج والفعاليات المبتكرة لتعزيز الشراكة التعليمية ومواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب حتى يحصل كل طفل سعودي – أينما كان – على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة بافتتاح المزيد من المدارس الأهلية”.

وشدد التويجري على أهمية التركيز على التدريب المستمر الذي يزود ابناءنا بالمهارات التي يحتاجونها وإنشاء المنصات التي تعنى بالموارد البشرية في القطاعات المختلفة من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل، وتوفير برامج تدريبية للمعلمين وتأهيلهم لتحقيق التواصل الفعال مع أولياء الأمور، والتوسع في التدريب المهني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية لارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 إلى 35 في المئة.

وأوضح أن قطاع التعليم والتدريب في المملكة يلقى دعماً ومساندة كبيرة من ولاة الأمر لإيمانهم بالدور الحيوي المناط بهذا القطاع في عملية التنمية الشاملة والمستدامة. مؤكداً على دور اللجنة الوطنية في المشاركة الفعالة في تهيئة المناخ الخصب والعناية برعاية وحماية مصالح قطاع التعليم والتدريب الأهلي.