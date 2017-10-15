كشفت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن تفاصيل الدفعة التاسعة من برنامج “سكني” حيث بلغ إجمالي المنتجات السكنية والتمويلية المعلن عنها 30569 منتجاً، توزعت على كافة مناطق المملكة.

وتنوعت بين أراض مجانية مطورة، ووحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة، وتمويل مدعوم، ليتجاوز عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أعلن عنها منذ انطلاق البرنامج أكثر من 215 ألف منتج سكني وتمويلي بما يحقق نسبة التزام تتجاوز 75% بمستهدف عام 2017.

وأعلنت الوزارة والصندوق عن عزمهما توفير 280 ألف منتج سكني وتمويلي هذا العام، كما وقعت الوزارة 11 اتفاقية مع مطورين عقاريين لتنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بهذه الدفعة.

وبيّنت وزارة الإسكان لبرنامج “سكني” في مؤتمر صحافي عقد اليوم، عن تخصيص 13903 وحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع شركات التطوير العقاري، و8699 أرض مجانية في عدد من مناطق المملكة، و7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع المؤسسات التمويلية والمصارف المحلية، ليصل إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي تم تخصيصها منذ إطلاق البرنامج مطلع العام الجاري إلى 215075 منتجاً سكنياً وتمويلياً، قبل شهرين من ختام المرحلة الأولى من البرنامج والتي تستهدف الوصول إلى 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017.

وجاءت تفاصيل المنتجات السكنية التي تم الإعلان عنها بواقع 13903 وحدات سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة مقسمة على منطقة الرياض 1964، ومنطقة المدينة المنورة 1182، والمنطقة الشرقية 9257، ومنطقة الجوف 1500 وحدة سكنية، فيما توزع التمويل المدعوم على 13 منطقة على النحو التالي، منطقة الرياض 2553، منطقة مكة المكرمة 1013، منطقة المدينة المنورة 457، المنطقة الشرقية 818، منطقة القصيم 792، منطقة عسير 603، منطقة حائل 369، منطقة تبوك 233، منطقة الحدود الشمالية 173، منطقة جازان 143، منطقة نجران 193، منطقة الجوف 225، منطقة الباحة 128.

وحول توزيع الأراضي المطورة المجانية فإن العدد الإجمالي لتلك الأراضي بلغ 8966 جاء نصيب منطقة الرياض 869، ومنطقة مكة المكرمة 2485، ومنطقة المدينة المنورة 106، والمنطقة الشرقية 1012، ومنطقة عسير 2191، ومنطقة حائل 728، ومنطقة نجران 1228، ومنطقة الباحة 347.

وأكّد المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، الأمير سعود بن طلال بن بدر آل ، أن الدفعة التاسعة من البرنامج تأتي امتداداً للدفعات السابقة والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى تحقيق مستهدفها خلال هذا العام بتوفير 280 ألف منتج سكني وتمويلي.

لافتاً إلى أنه وبالتزامن مع هذه الدفعة يقام 12 معرضاً في عدد من مدن المملكة سيتم من خلالها تخصيص ما يتجاوز 20 ألف وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والتاون هاوس.

وأضاف: “أن الإقبال الكبير الذي تشهده معارض الوزارة أثمر عن اكتمال حجز 5 مشاريع هي شمال الرياض، والمبرز في محافظة الأحساء، والخبر، ومشروعي إعمار رابغ، مبيناً أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من المعارض في عدد من مدن المملكة.

من جهته، أوضح المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة، أن من ثمار الشراكة مع القطاع الخاص البدء في بناء آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، وتستهدف توفير مزيد من المنتجات السكنية تتناسب مع القدرة الشرائية للمتقدمين على بوابة الدعم السكني وبأسعار تتراوح بين 250 ألف إلى 700 ألف ريـال، مؤكداً أن الوحدات التي يتم توفيرها عن طريق معارض البيع على الخارطة سيكون لها دور في توفير السكن الملائم للمواطنين ، إذ يتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز الـ3 أعوام من تاريخ التخصيص، إضافة إلى أثرها في تقليص فترات الانتظار وتحقيق المستهدف الرئيسي برفع نسبة التملك إلى 52% تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.

بدوره، أشار المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج “سكني” تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية والذي سيتحقق من خلاله تقليص مدة الانتظار من 11 عام إلى 5 أعوام كحد أقصى، مبيّناً أن الآلية الجديدة للتمويل المدعوم تعمل على تحقيق الدعم لـ 6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة.

وأشار العمودي إلى القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الصندوق بإطلاق برنامج “ضمانات التمويل العقاري”، والذي يهدف إلى توفير التمويل العقاري للمستفيدين المتقدمين لصندوق التنمية العقارية، من قبل البنوك وشركات التمويل لتغطية نسبة المخاطر للجهات التمويلية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يخدم شريحة كبيرة ممن هم على قوائم الانتظار، وسيتم تنفيذه فور استكمال الإجراءات الخاصة به، كما وافق مجلس الإدارة على نقل طلبات القروض التي لا تزال تحت الانتظار (حالة الطلب ساري)، التي يرغب أصحابها في التنازل عنها لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى ممن تنطبق عليه شروط الإقراض بالصندوق.

وشهد حفل الإعلان توقيع 11 اتفاقية مع مطورين عقاريين لتنفيذ 13 مشروعاً بإجمالي 13903 وحدات سكنية تمثل ما تم الإعلان عنه ضمن هذه الدفعة، تشمل مشروعين في مدينة الرياض، وتسعة مشاريع في المنطقة الشرقية تتوزع بين مدن الدمام، والأحساء، والخبر، والقطيف، إضافة إلى مشروع في محافظة ينبع البحر بمنطقة المدينة المنورة، وآخر في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف.

وتدعو وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة الالكترونية لبرنامج سكني sakani.housing.gov.sa للاطلاع على قائمة الأسماء المخصص لها لهذا الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني “اسكان” eskan.gov.sa والبوابة الالكترونية لصندوق التنمية العقارية redf.gov.sa، لاستكمال الاجراءات اللازمة وتحديث البيانات والموافقة على المنتج المخصص.