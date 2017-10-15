إلغاء حفل شيرين الخيري في الرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن إلغاء حفل الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب؛ المقرر إقامته نهاية اكتوبر الجاري، ضمن حملة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال مرضى السرطان.

وقالت الهيئة؛ عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، تنويهاً موضحةً بأنها وجَّهت الجهة المنظِّمة بإلغاء الحفل؛ لعدم تقدُّم منظِّم الفعَّالية بطلب الترخيص لهذا النوع من الحفلات.

ودعت الهيئة جميع الجهات والشركات الراغبة في تنظيم مثل هذه الفعاليات، إلى التواصل معها واستخراج التراخيص اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها، ولحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.