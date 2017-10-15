الإسكان توقع 11 اتفاقية مع مطورين عقاريين

أبرمت وزارة الإسكان اليوم الأحد؛ 11 اتفاقية مع مطورين عقاريين لتنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بالدفعة التاسعة لبرنامج سكني.

وتضمنت الاتفاقيات تنفيذ 13 مشروعاً بإجمالي 13903 وحدات سكنية تمثل ما تم الإعلان عنه ضمن الدفعة التاسعة.

وشملت الاتفاقية؛ تنفيذ مشروعين في مدينة الرياض، و9 مشاريع في المنطقة الشرقية تتوزع بين مدن الدمام، والأحساء، والخبر، والقطيف، إضافة إلى مشروع في محافظة ينبع البحر بمنطقة المدينة المنورة، وآخر في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف.

ودعت؛ الإسكان وصندوق التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة الالكترونية لبرنامج سكني للاطلاع على قائمة الأسماء المخصص لها لهذا الشهر.

وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني “اسكان” والبوابة الالكترونية لصندوق التنمية العقارية، لاستكمال الاجراءات اللازمة وتحديث البيانات والموافقة على المنتج المخصص.