الأسهم السعودية تغلق على انخفاض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 49.82 نقطة ليقفل عند مستوى 6937.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 66 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 111 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية، وأمانة للتأمين، ووفا للتأمين، والمراعي، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعاً.

أما أسهم شركات ميدغلف للتأمين، ولازوردي، والشرقية للتنمية، والأندلس، والدريس، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.55% و 3.63%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، وأمانة للتأمين، وسابك، هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، والراجحي، وأمانة للتأمين، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 93.23 نقطة ليقفل عند مستوى 2970.39 نقطة.

وبتداولات بلغت قيمتها 3 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 67 ألف سهم تقاسمتها 179 صفقة.