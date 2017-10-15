اعتماد إمارة الشرقية كمقدم خدمات تصديق حكومي

حصلت إمارة الشرقية على اعتماد المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعد بذلك أول إمارة تحصل على اعتماد المركز الوطني للتصديق الرقمي.

وتُمكن هذه الخطوة إمارة المنطقة الشرقية من الاستفادة من خدمات المركز، وإصدار احتياجات المستفيدين من الخدمات الإلكترونية، وتفعيل خدمات التصديق الرقمي كالتحقق من الهوية، والتوقيع الإلكتروني، وتشفير البيانات، ومعالجة جوانب القصور المتمثلة في صعوبة التيقن من هوية الأطراف المتعاملة إلكترونياً.

ورفع المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة الشرقية، الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، باسمه وباسم العاملين في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، على توجيهاتهما الحثيثة بالاستفادة المثلى من وسائل التقنية، والعمل على التيسير على المستفيدين والمتعاملين مع ديوان الإمارة، واختصار الإجراءات قدر الإمكان.

وأكد الأمير فهد بن جلوي، أن الإنجاز يعد ضمن الإنجازات التي تعمل عليها الإمارة ضمن خطتها لتطوير الخدمات الإلكترونية، وتقديمها بأعلى كفاءة، وأفضل موثوقية، مع حماية بيانات كافة الأطراف، من مخاطر الاختراق والتجسس، منوهاً بالدعم الذي تلقاه كافة الإدارات العاملة في الإمارة من أمير الشرقية ونائبه، لكل ما فيه خدمة المستفيد، والتيسير عليه.