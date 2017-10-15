التعليم تدشن برنامج بوابة المستقبل

تدشن وزارة التعليم غداً الاثنين برنامج “بوابة المستقبل” لتطبيق التحول الرقمي في جميع مدارس المملكة للبنين والبنات، وذلك تحت اشراف وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير تقنيات التعليم الدكتور يوسف العوهلي أن الاتجاه نحو التقنية وتطويعها في العمل التعليمي بات أمراً ضرورياً للوصول إلى بيئة تربوية تعليمية متكاملة و ” بوابة المستقبل” التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع شركة تطوير لتقنيات التعليم للتحول نحو التعلم الرقمي، وهي إحدى المبادرات التي تقوم بها وزارة التعليم في مرحلة التحول الوطني 2020 وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى التحول إلى بيئة تعليمية إلكترونية واستفادة الطلاب من التقنيات الحديثة وتوجيههم للاستخدام الإيجابي للتقنية والتوسع في عمليات التعليم والتي تمكن الطالب من اكتساب المهارات الشخصية التي تجعله أكثر جاهزية للدراسة الجامعية وسوق العمل.

يشار إلى أن ” بوابة المستقبل ” تهدف إلى التحول نحو بيئة رقمية تعزز الاستراتيجيات التربوية وتدعم فرص التعليم الذاتي ، لإيجاد بيئة تعليمية يكون محورها الطالب وتطبيق أساليب تربوية حديثة توجه البيئة التعليمية نحو الاستخدام الإيجابي للتقنية.

أهداف برنامج بوابة المستقبل

تهدف ” بوابة المستقبل” إلى تغيير النمط التقليدي للتعليم، وإيجاد بيئة تعليمية ممتعة مع التفاعل الإيجابي بين الطالب والمعلم، إضافة إلى توسيع عمليات التعليم والتعّلم إلى خارج نطاق الفصل الدراسي والبيئة المدرسية، وتمكين الطالب من المهارات الشخصية التي تجعله أكثر جاهزية للدراسات الجامعية وسوق العمل.

مراحل التطبيق للبرنامج

المرحلة الأولى

يتم خلالها اختيار 150 مدرسة في 3 مناطق تعليمية والعمل لمدة عام دراسي كامل لتقييم التجربة ونجاحها ، وقياس اثر التطبيق على المستوى المعرفي للطالب

المرحلة الثانية ” 2018-2019″

ويتم خلالها اختيار 1500 مدرسة يتم التطبيق فيها خلال الفصل الدراسي الأول والثاني و المرحلة الثالثة “2019-2020″، ومن ثم يتم التطبيق على باقي المدارس.