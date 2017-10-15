ضبط 155 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل بالخبر

ضبط مكتب العمل بمحافظة الخبر 155 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل بمحافظة الخبر؛ وجرى إحالتهم لإدارة الوافدين بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، وذلك خلال الحملة التي نفذها المكتب بمشاركة مكتب عمل الدمام وشرطة محافظة الخبر.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبد الرحمن بن فهد المقبل، أن الحملة تأتي امتداداً للحملات التفتيشية المنفذة على جميع المنشآت في جميع أنحاء المنطقة الشرقية والمحافظات والأحياء التابعة لها ، مؤكداً تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات أو مؤسسات أو أفراداً.

وأشار المقبل؛ إلى أن هناك حملات أخرى سيتم تنفيذها بشكل متواصل للتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل ؛ ليتم القضاء على كل المخالفات.