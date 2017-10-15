دعوة 1394 متقدماً على الوظائف الإدارية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء 1394 من المتقدمين على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للرجال (الوظائف الإدارية) والمعلنة في 19-01-1439هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم غدٍ الأثنين 26-01-1439هـ وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 28-01-1439هـ ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

وأكدت الوزارة، بأن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحين النهائية سوف تعلن في الموعد الذي سيتم تحديده لاحقاً، وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة وهي:

الهوية الوطنية، أصل وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، والحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

وشددت الوزارة على المتقدمين إحضار أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف. ويمكن التعرف على أسماء المدعوين من خلال الرابط: https://eservices.mcs.gov.sa/Announcement/Matching_Result15-10/Matching_Result.htm.