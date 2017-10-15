حصلت مطارات دبي على جائزتين مرموقتين على مستوى الشرق الأوسط، الاولى هي جائزة مطار العام والثانية جائزة الرئيس التنفيذي للعام في مجال الطيران، التي حصل عليها رئيسها التنفيذي بول غريفيث، مقدمة من مجلة (افييشن بزنس) واسعة الانتشار.

وتم الإعلان عن هاتين الجائزتين في احتفال خاص نظمته إدارة المجلة بهذه المناسبة في دبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين المعنيين بقطاع الطيران في المنطقة.

وجاء اختيار مطارات دبي التي تدير مطار دبي الدولي – المطار الأول في العالم بأعداد المسافرين الدوليين – للفوز بهاتين الجائزتين، تقديرا لمواءمتها بين عملية الارتقاء الدائم بخدماتها وإدخال المزيد من الحلول الذكية، لخلق أفضل تجربة سفر عبر المطار، وبين إدارة النمو الهائل بإعداد المسافرين وتوسعة مرافق المطار. ولعب بول غريفيث الذي اكمل عامه العاشر كرئيس تنفيذي للمؤسسة، دورا بارزا في تحقيق هاتين الاولويتين وهما عدم تقييد النمو والتطوير المستمر لتجربة المسافرين.

وطلقت مطارات دبي؛ مجموعة خدمات متميزة خلال العام 2016 منها اسرع شبكة واي فاي مجانية في مطار في العالم، وأسهمت الخدمة فائقة السرعة التي اطلق عليها ( واو فاي) الى اسعاد المسافرين وزيادة مستوى رضاهم. بالإضافة الى خدمة (اكيفليكس) التي تتيح مشاهدة أفضل الأفلام السينمائية مجانا.

ومكنت مطارات دبي المسافرين من استخدام بطاقة الهوية في انهاء إجراءات دخولهم وخروجهم عبر 120 بوابة ذكية منتشرة في مطار دبي الدولي، في خلال ثوان معدودة فقط، دون أي رسوم او تسجيل مسبق. الى جانب ادخالها تكنولوجيا حديثة وأنظمة متطورة تتيح من خلال اجهزة استشعار، معرفة اماكن تدفق المسافرين داخل مرافق المطار، وبالتالي توجيه الموارد البشرية والموظفين المعنيين، الى الأماكن المستهدفة، لتسريع عملية انجاز الإجراءات.

وساهمت عملية افتتاح مطارات دبي مبنى (الكونكورس دي) في العام الفائت، بأجمالي استثمارات قدرها 1.2 مليار دولار أميركي، في تعزيز تجربة المسافرين واضافة المزيد من الخيارات امامهم عبر الاستمتاع بمجموعة واسعة من المأكولات والمشروبات العالمية، وعروض التجزئة والراحة والاسترخاء. فضلا عن المبادرات الثقافية المتعددة مثل (دي اكس بي ميوزك) و (دي اكس بي آرت) التي تشجع الفن التشكيلي والمواهب الغنائية المميزة.

وشملت جوائز الطيران التي تمنحها مجلة (افييشن بزنس) الصادرة عن مجموعة (أي تي بي ) قطاعي الطيران والشحن، بالإضافة الى تكريم الافراد الذين يلعبون دورا مهما في تعزيز صناعة الطيران في المنطقة.