عبر امام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة؛ الشيخ صالح بن عواد المغامسي عن اعتزازه وتقديره بتوجيه أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز لزيارة المنطقة.

وألقي المغامسي خلال زيارتها محاضرات تاريخية وتوعية شرعية قيمة في المنطقة والنادي الأدبي الثقافي بما يعود على الجميع بالنفع العام.

ونوه الشيخ المغامسي، بأهمية بيان ما يجب على المواطن الصالح تجاه وطنه وإيضاح حق الله جل وعلا على عباده، وما يحتاج إليه الناس من توجيه في كثير من أمور دينهم وديناهم.

وقال الشيخ المغامسي: شرفت بتلقي الدعوة الكريمة “و أحيًّ في سموه الكريم عزيمة المسئول الصادق، وروح العطاء المستمر والرعاية الكريمة لما فيه مصالح الناس، وحرصه وفقه الله على استضافة أهل العلم والفكر والأدب مما يدل على علو همته وصدق توجهه.

يذكر أن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، وجه باستضافة الشيخ صالح المغامسي في لقاء مفتوح عن “المواطن الصالح” في أدبي الشمالية.