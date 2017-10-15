التكنولوجيا الطبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتبنى مدونة ممارسات العمل الأخلاقي

• جمعية قطاع التكنولوجيا الطبية في المنطقة “ميكوميد” تقر مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية تماشياً مع الأنظمة الأوروبية لضمان الألتزام بأفضل الممارسات والمعايير الأخلاقية

• المدونة تدعم تحقيق أهداف حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديدا” المملكه العربيه السعوديه و دولة الأمارات العربيه المتحده, في توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية.

اقر أعضاء جمعية التكنولوجيا الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ميكوميد) مدونة جديدة للمماسات التجارية الاخلاقية.

وتتماشى مجموعة المبادئ التوجيهية الجديدة مع نظيرتها في الهيئات التجارية في أمريكا الشمالية وأوروبا؛ وتشكل المدونة خطوة جوهرية لقطاع الأجهزة الطبية ومعدات التصوير والتشخيص في المنطقة، حيث أنه يضمن أعلى المعايير الأخلاقية الدولية وأفضل الممارسات من خلال تنظيم ذاتي أكثر صرامة.

وقال رئيس مجلس إدارة “ميكوميد”؛ رامي رجب: ” لقد بذل قطاع التكنولوجيا الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جهوداً حثيثة ليس فقط لضمان الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية في ممارسات العمل، بل أيضا” لتحفيز نموها وتطورها والتكيف مع بيئه سريعة التغير.

وأضاف: نحن نعتقد بأن تبني قواعد صارمة وواضحة وشفافة ضمن واحده من أكثر مدونات قواعد السلوك عصريةً وتطوراً يشكل قفزه نوعيه نحو الأمام لقطاعي التكنولوجيا الطبية والرعاية الصحية في المنطقة”.

وتابع رجب؛ يتوقع للخطوة أن تعزز ثقة المرضى بالقطاع الطبي ومعايير الرعاية الصحية في المنطقة، مما يسهم في تحقيق الأهداف الرئيسيه لحكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحديدا” المملكه العربيه السعوديه و دولة الأمارات العربيه المتحده لتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية محلياً، وخفض أعداد المرضى الذين يسافرون لتلقي العلاج في الخارج.

وأردف قائلاً: تنظم مدونة الممارسات الأخلاقية في قانون ميكوميد جميع جوانب علاقة القطاع مع المهنيين الصحيين والمنظمات الصحية، مثل الفعاليات التي تنظمها الشركات، والترتيبات مع المستشارين، والبحوث، والدعم المالي للتعليم الطبي وغيرها الكثير.

وسوف تصبح ملزمة لأعضاء شركة ميكوميد بحلول 1 يناير 2018. كما توفر المدونه آلية تنفيذ موحده ومستقلة، وتضع الحد الأدنى من المعايير التي سيعمل بموجبها الأعضاء في قطاع التكنولوجيا الطبيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا