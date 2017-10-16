صدرت موافقة نائب أمير منطقة عسير، الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز، بإعادة تشكيل لجنة التنمية السياحية الفرعية بمحافظة محايل.

وأوضح المحافظ محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي، أن هناك اجتماعا تحضيريا سوف يعقد خلال الأيام القادمة، لمناقشة مهرجان محايل الشتوي، الذي سيقام في نسخته الـ 11في ذات الموقع الذي أقيم عليه خلال العام الماضي.

ودعا أبو نقطة؛ المهتمين بالشأن الثقافي والإعلامي تقديم ما لديهم من أفكار جديدة تساهم في تحقيق مزيد من النجاح للمهرجان، الذي يعتبر من أهم المهرجانات بالمنطقة، خاصة أن المهرجان خلال العام الماضي شهد تدفق أكثر من أربعة ملايين زائر من داخل المحافظة وخارجها.

وأشار أبو نقطة إلى أن المهرجان يضم فعاليات متنوعة وبرامج دينية وندوات ثقافية واجتماعية ورياضية، إضافة إلى الأمسيات الشعرية بمشاركة عدد من الفرق الشعبية في المحافظة والمراكز التابعة، ومشاركة الأسر المنتجة، التي قدمت عديدا من الوجبات والمأكولات الشعبية المتنوعة. مؤكداً أن مهرجان العسل الأول سيقام مطلع شهر ربيع الثاني، ضمن مهرجان محايل الشتوي لهذا العام.