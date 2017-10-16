ليوناردو «النصر» يسقط التعاون في الظهور الأول لـ «كونتيروس»

نجح نادي النصر في تحقيق أول انتصار له تحت قيادة مدربه الجديد الأرجنتيني غوستافو كونتيروس الذي تولى الإشراف الفني على الفريق خلفاً للبرازيلي ريكاردو غوميش المقال من منصبه، بعدما تغلب على ضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، في المرحلة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتمكن البرازيلي ليوناردو من تسجيل هدف السبق لنادي النصر بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله إبراهيم غالب ليراوغ الحارس عصام الحضري ويضع الكرة في الشباك عند الدقيقة 38 من زمن شوط المباراة الأول.

وعند الدقيقة 43 نجح السيراليوني الحاج كامارا مهاجم التعاون بتسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله السوري جهاد الحسين بقدمه في شباك الحارس وليد عبدالله.

وبعد مرور 6 دقائق فقط من انطلاقه الشوط الثاني تمكن نادي النصر من تسجيل الهدف الثاني عن طريق لاعبه البرازيلي ليوناردو الذي استغل تمريرة المغربي محمد فوزير وسدد الكرة قوية استقرت في شباك عصام الحضري.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 12 نقطة متقدماً إلى المركز الخامس، في حين بقي التعاون في المركز العاشر بـ 5 نقاط.