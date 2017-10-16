طلال آل الشيخ .. رياضي حاذق وإعلامي ماهر يحفه الضوء من كل جانب

تحفه الأضواء من كل جانب .. هذا هو طلال بن حسن آل الشيخ الذي ركض فوق بلاط صاحبة الجلالة حاميا لمصداقية الخبر منذ أن كان محررا وحتى صار رئيسا لتحرير أكثر الصحف السعودية إثارة للجدل، قبل أن يغادر الحبر والورق إلى هواء القنوات الفضائية، دون أن يبرح المجال الرياضي أينما حل وارتحل.

طلال آل الشيخ الرئيسي الشبابي الخلوق، والرياضي الحاذق، والإعلامي الماهر، عاد إلى كرسي رئاسة الشباب، وذلك عندما أصدر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة قراراً يقضي بحل مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة عبد الله القريني وتكليف طلال آل الشيخ برئاسة النادي حتى نهاية الموسم الجاري وذلك استناداً إلى المادة 36 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وجاء في بيان الهيئة العامة للرياضة أن قرار الإقالة جاء بعد رصد تجاوزات إعلامية وإدارية من قبل إدارة نادي الشباب السابقة برئاسة عبد الله القريني تتعارض مع مسيرة النادي وأهدافه وتخالف تعليمات وتعاميم الهيئة العامة للرياضة.

كما أصدرت الهيئة العامة للرياضة قراراً يقضي بإعفاء سلمان القريني أمين عام نادي النصر من منصبه في النادي العاصمي بعد رصد تجاوزات تجاه المؤسسة الرياضية وذلك استناداً إلى المادة 95 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وبحسب بيان الهيئة العامة للرياضة التي يرأسها تركي آل الشيخ فإنه تم إبلاغ رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي بقرار إعفاء القريني من منصبه اعتباراً من تاريخ القرار.

من جهة أخرى أصدر عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عددا من القرارات بناء على الصلاحيات المخولة له وفقاً للنظام الأساسي لاتحاد كرة القدم, حيث تم قبول استقالة طلال آل الشيخ من عضوية مجلس الإدارة ورئاسة اللجنة الفنية بالاتحاد والإشراف على المنتخبات السنية وذلك بعد قرار تكليفه برئاسة نادي الشباب.

كما أعلن اتحاد كرة القدم عن تعيين اللاعب السابق والمدرب الوطني عمر باخشوين عضوا في مجلس الإدارة ضمن قائمة المديرين التنفيذيين, حيث يعمل باخشوين قبل قرار تعيينه نائبا لمدير عام المنتخب السعودي اللاعب الدولي السابق ماجد عبد الله.

طلال آل الشيخ رئيساً للشباب

قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم، حل مجلس إدارة نادي الشباب، بناء على ما صدر من مجلس إدارته من تجاوزات إعلامية وإدارية تتعارض مع مسيرة النادي وأهدافه وتخالف تعليمات وتعاميم الهيئة العامة للرياضة، واستناداً للمادة 36 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وتم تكليف طلال بن حسن آل الشيخ رئيساً للنادي حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وقالت الهيئة العامة للرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي»تويتر»: بناء على ما صدر من مجلس إدارة الشباب من تجاوزات إعلامية وإدارية تتعارض مع مسيرة النادي وأهدافه، فقد قرر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة حل مجلس إدارة نادي الشباب وتكليف طلال آل الشيخ برئاسة النادي حتى نهاية الموسم.

وكان اتحاد الكرة وافق أمس على استقالة طلال آل الشيخ من عضوية مجلس إدارته، ومن إدارة التطوير، ورئاسة اللجنة الفنية، والإشراف على المنتخبات السنية.

يذكر أن عبد الله القريني رئيس نادي الشباب السابق، موقوف لمدة عام، لقيامه بالتجريح والإساءة والاتهام عبر وسائل الإعلام ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم ومنسوبيه.