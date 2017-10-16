العروبة والطائي يحافظان على صدارة ووصافة دوري الدرجة الأولى

واصل فريق العروبة صدارته لدوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك مع ختام الجولة الخامسة من الدوري.

وتمكن العروبة من مواصلة الصدارة رغم الخسارة التي لحقت به في اللقاء الذي حل فيه ضيفًا على فريق النهضة بهدف دون رد، حيث بقي فريق العروبة متصدرًا برصيد 10 نقاط، فيما ارتفع رصيد النهضة بهذا الفوز إلى 8 نقاط متقدمًا للمركز السادس.

وعلى ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المجمعة، استعاد فريق المجزل توازنه بعد تفوقه على ضيفه فريق الطائي بهدفين دون رد، ليرتفع رصيد النهضة إلى 6 نقاط بالمركز الثاني عشر، بينما ظلّ فريق الطائي على رصيده الحالي بـ 9 نقاط في وصافة الدوري.

وفي الشرائع، تمكن فريق الوحدة من تحقيق أول انتصار له على ملعبه، وذلك بعد تغلبه على فريق ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتقدم الوحدة إلى المركز الثالث برصيد 8 نقاط، مع لقاء مؤجل له أمام فريق النجوم، في المقابل تراجع فريق ضمك إلى المركز الخامس عشر عقب تلقيه الخسارة الثانية على التوالي.

وعلى الملعب الرديف لاستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، استعاد فريق الكوكب توازنه بعدما حقق انتصاره الأول في الدوري، الذي جاء على حساب مضيفه فريق جدة بخمسة أهداف مقابل هدف، ليصل الكوكب إلى النقطة السادسة احتلّ بها المرتبة الثامنة، في حين بقي رصيد فريق جدة عند نقطتيه السابقتين في المرتبة السادسة عشرة للأسبوع الثاني على التوالي.

وفي سيهات، تقاسم فريقا الخليج والنجوم نقاط المباراة عقب تعادلهما إيجابيًا بهدفين لمثلهما، ليرتفع رصيد الخليج إلى 8 نقاط مع تراجعه للمركز الخامس، بينما ارتفع رصيد فريق النجوم إلى 6 نقاط متراجعًاً للمركز التاسع، مع وجود لقاء مؤجل له ضد فريق الوحدة، وبذات النتيجة انتهى لقاء الشعلة والقيصومة الذي أقيم على ملعب نادي الشعلة بالخرج، ليرتفع رصيد فريق الشعلة إلى 6 نقاط متراجعًا بها إلى المركز الحادي عشر، فيما ارتفع رصيد فريق القيصومة إلى 8 نقاط متراجعًا إلى المركز الرابع.

وفرض التعادل السلبي نفسه على مباراة نجران والوطني، التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ليصل نجران إلى النقطة السادسة متراجعًا إلى المركز العاشر، بينما وصل الوطني إلى النقطة الخامسة لكنه تراجع إلى المركز الثالث عشر، في المقابل تقاسم فريقا هجر والحزم نقاط اللقاء عقب تعادلهما سلبيًا ، ليتقدم هجر إلى المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط، فيما تراجع الحزم إلى المركز السابع من 7 نقاط .