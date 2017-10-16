السماح للاعبين المواليد بالمشاركة في دوريات اليد

أصدر الاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة المنيع تعميماً على كافة أندية الممتاز يقضي بالسماح بتسجيل لاعب من مواليد المملكة العربية السعودية ومشاركة لاعبين أجنبيين داخل الملعب، بعد أن كانت المشاركة مقتصرة على مشاركة لاعب أجنبي واحد داخل الملعب والآخر في مقاعد البدلاء، وسيتم السماح للاعبين الثلاثة المواليد والأجنبيين بالمشاركة في بطولة الأمير فيصل بن فهد للأندية الممتازة وكأس الأمير سلطان بن فهد وبطولة النخبة على كأس الأمير فيصل بن فهد للأندية الممتازة، وذلك اعتباراً من مباريات يوم الثلاثاء 27-1-1439هـ ، وسيتم إعطاء الأندية الفرصة لقيد اللاعبين حتى يوم الأربعاء الموافق 5-2-1439هـ وفق شروط تسجيل اللاعبين.