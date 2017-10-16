تسلم مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة الأستاذ حمد بن سليمان الصنيع بحضور أعضاء مجلس الإدارة رسميا مساء أمس الأحد، الملفات الإدارية ومحتويات النادي من مدير مكتب الهيئة العامة الأستاذ أحمد بن محمد روزي بعد انتهاء عملية الجرد التي قام بها أعضاء المكتب منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري.
وقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأستاذ حمد بن سليمان الصنيع الشكر لمدير وأعضاء مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة على جهودهم في حصر كافة الملفات والمحتويات في النادي لإتمام عملية الاستلام بالشكل الصحيح، الذي يتماشى مع أنظمة ولوائح الهيئة العامة للرياضة.
الجدير بالذكر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، كلف حمد الصنيع برئاسة الاتحاد بعد أن أعفى أنمار الحائلي الرئيس السابق.
مجلس الصنيع يتسلم الاتحاد بعد انتهاء جرد هيئة الرياضة
تسلم مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة الأستاذ حمد بن سليمان الصنيع بحضور أعضاء مجلس الإدارة رسميا مساء أمس الأحد، الملفات الإدارية ومحتويات النادي من مدير مكتب الهيئة العامة الأستاذ أحمد بن محمد روزي بعد انتهاء عملية الجرد التي قام بها أعضاء المكتب منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري.
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