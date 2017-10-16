لجنة المسابقات تعتمد تعديل مواعيد عدد من مباريات الدوري السعودي للمحترفين

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الرياضواس

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل مواعيد عدد من مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين لتقام على النحو التالي:
تقديم المباريات التالية لتقام يوم 31 أكتوبر 2017م:
ـ مباراة الباطن والنصر.
ـ مباراة الاتفاق والرائد.
ـ مباراة الأهلي والفيحاء.
تقديم المباريات التالية لتقام يوم 1 نوفمبر 2017م:
ـ مباراة القادسية والتعاون.
ـ مباراة الفتح والاتحاد.
ـ مباراة الهلال والشباب.
كما اعتمدت اللجنة تأجيل مباراة الرائد والهلال ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري لتقام في الخامس من ديسمبر المقبل، وكذلك تأجيل مباراة الاتحاد والرائد ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لتقام في التاسع من ديسمبر المقبل.

الرياض  |  واس
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