الزياني يستعرض التطورات الخليجية البريطانية مع أليستر بيرت

الرياض ـ واس

اجتمع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مكتبه بمقر الأمانة بالرياض اليوم (الأحد)، مع أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يزور السعودية حالياً.

وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة والتعاون الوطيدة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى متابعة مخرجات القمة الخليجية البريطانية التي عُقدت بمملكة البحرين في ديسمبر (كانون الأول) 2016، وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة العربية السعودية سايمون كوليس.

يشار إلى أن القمة الخليجية الـ37 التي عُقدت في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة بريطانيا- حظيت باهتمام واسع، لحجم التحديات والتطورات السياسية المتسارعة، التي تواجه قادة وزعماء دول مجلس التعاون.

وخلال مشاركتها في القمة، قالت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، إن مخاطر الأمن تزداد في الدول العربية والغربية على السواء، مؤكدة أنه لا بد من العمل معاً من أجل تقويض المخاطر الأمنية والإرهابية، وأنها (بريطانيا) «ستساعد الخليج على التصدي لعدوان إيران».

وشددت تيريزا ماي على أن «أمن الخليج هو أمن بريطانيا أيضاً، والإرهاب الذي يستهدف دول الخليج يستهدف شوارعنا أيضاً»، ونوهت إلى أن الاستخبارات البريطانية تلقت العديد من الإنذارات من السعودية حول تهديدات إرهابية، منقذة بذلك الآلاف من الأشخاص. وأكدت أن «هناك تهديداً واضحاً من قبل إيران لدول الخليج، لذا علينا بناء خطة استراتيجية تجاه تلك المسألة».