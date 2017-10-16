وزير حوثي يتطاول على الرئيس المخلوع

تطاول «وزير» حوثي في حكومة الانقلاب بصنعاء، على الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، واتهمه بتصفية قيادات سياسية خلال فترة حكمه وعدم الكشف عن مصيرها حتى الآن.

وقال حسن زيد وزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «الصلافة والقسوة التي تصل حد التوحش تتجسد في رفض رئيس المؤتمر الشعبي العام الكشف عن مصير المخفيين قسرياً من القيادات الناصرية»

ودعا عائلات تلك القيادات إلى رفع دعاوى قضائية لمطالبة صالح «بوقف المضي في جريمة إخفاء مصير» ذويهم. كما اعتبر أنه من «الجبن والخسة ألا يرفع قادة المؤتمر الشعبي العام أصواتهم ويطالبوا القيادة بالكشف عن مصير القيادات الناصرية المختفية».

وهدّد زيد الرئيس السابق بفتح ملف «من أين لك هذا؟»، وقال إنه لن يتوقف عن النبش في قضايا الفساد والاغتيالات، وتهريب السلاح واستعادته، وتمليك عقارات الدولة. وكان زيد نفسه كشف في وقت سابق عن أن صالح كان يمنح الرتب العسكرية إلى عناصر تنظيم «القاعدة» وقطاع الطرق، واتّهمه باستخدامهم في اغتيال أكاديميين وعسكريين وقادة أمنيين.