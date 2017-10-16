الحبسي يستدعي أعلام الزعيم للحضور في المدرج العماني

مسقط، الرياض ـ الشرق

رافق الحارس العماني علي الحبسي بعثة الهلال إلى مسقط، رغم عدم وجود اسمه في القائمة الآسيوية المقرر أن تخوض مباراة بيرسبوليس الإيراني في إياب نصف النهائي غداً الثلاثاء، واستدعى الأعلام الزرقاء إلى المدرج العماني لمؤازرة زعيم زعماء آسيا.

وأبلغ الحبسي إدارة الهلال برغبته في مرافقة الفريق، لتحفيز الجماهير العمانية لمؤازرة الهلال في المباراة، فيما أبدت إدارة الهلال موافقتها على طلبه.

وفيما يختتم الهلال تحضيراته مساء اليوم، شهدت البعثة غياب نواف العابد لظروف إصابته وعبد الله عطيف للإيقاف.

من جانب آخر، تلقى نادي الهلال خطاباً من الاتحاد السعودي لكرة القدم تضمن تأجيل مواجهة الرائد في الجولة السادسة من 30 أكتوبر إلى الخامس من ديسمبر المقبل، وتقديم لقاء الشباب من الجولة العاشرة إلى الأول من نوفمبر المقبل.