القتل تعزيراً في مهرب مخدرات بالشرقية

نفذت وزارة الداخلية اليوم؛ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، لتهريبه كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظور.

وجاء في بيان الوزارة ” بفضل من الله تم القبض على؛ سعود بن نايف بن مفلح الشمري – (سعودي الجنسية)، عند قيامة بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظور.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، تم تنفيذ حكم القتل في الجاني في مدينة الدمام.

وأوضحت الوزارة إنها إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم ، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.