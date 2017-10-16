الإطاحة بــ 4 مواطنين نفذوا جرائم سطوا في بقعاء

تمكنت شرطة محافظة بقعاء بمنطقة حائل من القبض على 4 مواطنين نفذوا 11 عملية سطو، وسلب للعمالة الوافدة وسرقة ما بحوزتهم من نقود خلال الفترة الماضية.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري لـ “الشرق”؛ أن شرطة محافظة بقعاء تلقت عدداً من بلاغات السرقة والسلب ارتكبت بحق عدد من العمالة الوافدة وعدد من المحلات التجارية بالمحافظة والقرى المحيطة بها.

وأضاف الرائد الشمري: تم على إثر ذلك اتخاذ الإجراءات البحثية والميدانية، وأسفرت جهود البحث والتحري التي اتخذت من شرطة المحافظة عن تحديد هوية المتورطين في تلك الحوادث وتحديد مكان إقامتهم والقبض عليهم تباعًا وإيقافهم رهن التحقيق وعددهم 4 أشخاص سعوديين في العقد الثالث والرابع من العمر، وتأكد قيامهم بـ 11 عملية سلب تمثلت في السطو على العمالة الوافدة وسلب ما بحوزتهم من نقود وهواتف محمولة.

وتابع الشمري: قاموا كذلك بتكسير أبواب أحد المحلات التجارية وسرقة ما بداخله من نقود والسطو على أحد الاستراحات وسلب ما بحوزة حارسها من نقود وسرقة وما تحويه الاستراحة من أجهزة ومعدات كهربائية، جرى ضبط وتحريز ما تم سلبه من العمالة وضبط المركبات التي استخدمها الجناة في ارتكاب جرائمهم.. وإحالة أوراق قضيتهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة.