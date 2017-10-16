أمير حائل يناقش مؤشرات المرصد الحضري

يرأس أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة رئيس مجلس المرصد الحضري، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء، بصالة الاجتماعات الرئيسية بإمارة المنطقة الاجتماع الأول لمجلس المرصد، بحضور رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل الرئيس التنفيذي للمرصد الحضري، الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله ال سعود مساعد، وبمشاركة مسؤولي المرصد الحضري الوطني بوزارة الشؤون البلدية والقروية وممثلي أربع وعشرين إدارة وهيئة حكومية بالمنطقة أعضاء المجلس.

ويناقش الاجتماع قضايا التنمية الحضرية في حائل ويطلع على المؤشرات التي طرحها المرصد في ورش العمل والإجتماعات السابقة و التي تعكس العديد من الموضوعات الحضرية في دورة بداية عمل المرصد، كما يناقش المرصد الخطط المستقبلية لعمل المرصد الحضري بحائل .

يذكر أن الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل نظمت من خلال المرصد الحضري خلال السنتين الماضيتين سلسلة من ورش العمل التنسيقية، ناقشت خلالها العديد من الموضوعات التنظيمية لمهام “المرصد” في العديد من المحاور الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والبيئية.

وشارك فيها جميع مسؤولي الجهات الحكومية والأهلية والمهتمين بالشأن التنموي بالمنطقة، قدمها خبراء مختصين في مواضيع التنمية الحضرية من خلال ورش عمل متعددة ومتخصصة مع شركاء التنمية بالمنطقة، كما عقدت عدة اجتماعات موسعة للجنة التنفيذية للمرصد .