«الزعيم» يسعى لتكرار الفوز على «الإيراني» والتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا

يسعى فريق نادي الهلال إلى تأكيد تفوقه والتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017 لكرة القدم عندما يتقابل مع فريق بيرسيبوليس الإيراني مساء اليوم على استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط، ضمن إياب دور النهائي للمسابقة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت لصالح الهلال بنتيجة ( 4-0 ) على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي، ويحتاج الهلال إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة ليضمن التأهل إلى الدور النهائي، لذا سيحاول الهلال عدم التفريط والتقليل من أهمية المباراة، والدخول بقوة لضمان التأهل، إلى جانب الحذر من الحصول على البطاقات الملونة.

ويتميز الهلال الذي يقدم عروضا جيدة في البطولة أنه لم يتلق أي خسارة، حيث سجل 7 أهداف في آخر مباراتين له، بعدما كان قد تغلب على العين الإماراتي (3-0) في إياب الدور ربع النهائي، و( 4- 0 ) على الفريق الإيراني، وسجل السوري عمر خريبين ثلاثة أهداف للهلال خلال مباراة الذهاب، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف في البطولة حتى الآن، بفارق هدفين عن البرازيلي هالك لاعب شنغهاي الصيني.

ويبرز في الهلال لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو الذي سجل 7 أهداف في البطولة أيضاً من ضمنها ثلاثية في مرمى العين خلال إياب الدور ربع النهائي، فيما شهدت مباراة الذهاب الماضية طرد لاعب الهلال عبدالله عطيف نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

وكان الهلال تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط لبيرسيبوليس الإيراني، وفاز الهلال في دور الـ16 على استقلال خوزستان الإيراني بنتيجة (4-2) في مجموع المباراتين، ثم فاز في ربع النهائي على العين الإماراتي (3 – 0) في مجموع المباراتين.

ويفقد الفريق الإيراني في هذه المباراة لخدمات مهاجمه مهدي تاريمي الموقوف إلى جانب حسين ماهيني الموقوف أيضاً، وجاء تأهل الفريق بيرسيبوليس الإيراني بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من ست مباريات، وفاز في دور الـ16 على لخويا القطري بواقع ( 1-0 ) في مجموع المباراتين، ثم فاز في ربع النهائي على الأهلي السعودي بواقع (5-3) في مجموع المباراتين.