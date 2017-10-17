الانضباط تعاقب الفيحاء والفيصلي والاتحاد

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عدداً من القرارات الانضباطية بحق أندية الفيحاء والفيصلي والاتحاد.

وجاءت القرارات بتغريم رئيس نادي الفيحاء سعود عبدالله الشلهوب بمبلغ 20 ألف ريال، لوجوده في أرض الملعب والجلوس على دكة البدلاء رغم عدم تسجيل اسمه في الكشف الرسمي لمباراة فريقه مع نظيره الفيصلي التي أقيمت بتاريخ 24 / 1 / 1439هـ، كما غرمت اللجنة نادي الفيحاء مبلغ 10 آلاف ريال لقيام جماهير الفريق برمي علبة مياه واحدة أثناء دخول الحكام في مباراة الفيصلي مع الفيحاء في الجولة باليوم ذاته.

وغرمت اللجنة رئيس نادي الفيصلي فهد عبدالمحسن المدلج مبلغ 20 ألف ريال، لوجوده في ساحة الملعب رغم عدم تسجيل اسمه في الكشف الرسمي لمباراة فريقه مع نظيره الفيحاء، كما غرمت نادي الاتحاد مبلغ 10 آلاف ريال للتأخر 7 دقائق في تسليم قائمة أسماء اللاعبين والجهازين الفني والإداري للقاء الفريق مع التعاون بتاريخ 8 / 1 / 1439هـ، وأيضا غرمت الاتحاد مبلغ 5 آلاف ريال لحصول 7 من لاعبي فريق درجة الناشئين على 7 بطاقات صفراء في مباراتهم أمام الوحدة ضمن بطولة كأس الاتحاد لدرجة الناشئين.