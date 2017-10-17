الأخضر يتراجع إلى المركز 63 في تصنيف الفيفا

احتل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المركز 63 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ “فيفا” للمنتخبات العالمية الصادر اليوم لشهر أكتوبر 2017.

وحصد الأخضر 576 نقطة، ليتراجع 10 مراكز عن مركزه الذي احتله في تصنيف الشهر الماضي وهو 53، كما جاء في المركز السادس بين المنتخبات الآسيوية التي تصدرتها إيران ثم أستراليا تليها اليابان والصين وكوريا الجنوبية.

وتصدرت ألمانيا التصنيف وجاءت البرازيل في المركز الثاني ثم البرتغال في المركز الثالث.

يذكر أن التصنيف للشهر المقبل سيصدر في 23 نوفمبر المقبل.